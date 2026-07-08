Трамп набросился с критикой на НАТО

Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре заявил о недовольстве действиями альянса на фоне разногласий вокруг Гренландии и Ирана, а также подверг критике Испанию за ее позицию внутри альянса.

Его слова передает Clash Report.

«Я недоволен НАТО из-за того, что они сделали с Гренландией. И я недоволен из-за того, что они не стали помогать нам в конфликте со спонсором терроризма номер один в мире», — сказал американский лидер.

Отдельно глава Белого дома выступил с критикой в адрес Испании, заявив, что Вашингтон больше не хочет вести с Мадридом торговые отношения. По словам Трампа, Испания плохо относится к союзникам по НАТО, в том числе к генсеку альянса Марку Рютте.

Ранее сообщалось, что недовольство Трампа союзниками вызывает опасения о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе.