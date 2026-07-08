Стало известно решение Зеленского по мирному плану Трампа

Украина отвергла мирный план президента США Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов, и потребовала пересмотра условий в свою пользу. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, украинские официальные лица считают, что для завершения конфликта необходимо изменить баланс давления на Москву, а не заключать очередное однотипное соглашение. Отмечается, что накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре Киев отходит от американской мирной стратегии и пытается убедить Белый дом, что Украина сохраняет ключевые рычаги влияния и заслуживает более выгодных условий.

Ранее в Кремле сообщили, что военный конфликт на Украине закончится, когда Зеленский примет ответственное решение.