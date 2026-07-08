Вучич развеял надежды кандидатов на вступление в ЕС на «чудо»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны-кандидаты на вступление в Европейский союз (ЕС) не должны рассчитывать на быстрое расширение блока в ближайшие годы.

Его слова передает Reuters.

«Мы не должны ожидать чудес или масштабного расширения ЕС в ближайшие годы», — сказал политик.

При этом Вучич отметил, что европейская интеграция остается лучшим вариантом для государств Западных Балкан, а также для Украины, Молдавии и Грузии.

Как отмечает агентство, процесс вступления стран Западных Балкан в ЕС продвигается с разной скоростью. Черногория рассчитывает завершить путь к членству уже к 2028 году, а Албания в последние годы активизировала переговоры с Брюсселем. В то же время Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Косово, по оценке Reuters, пока остаются среди отстающих кандидатов.

25 июня премьер-министр Венгрии Мадьяр выступил против поспешных переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз (ЕС). Он отметил, что считает нелогичным идею начать обсуждения Брюсселя и Киева по другим вопросам вступления в блок сразу вслед за открытием первого этапа обсуждений.