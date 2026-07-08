Премьер Болгарии жестко высказался о поддержке Украины

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София продолжит оказывать финансовую поддержку Украине исключительно в рамках своих возможностей и без ущерба для социальных нужд граждан. Об этом он сообщил журналистам перед началом саммита НАТО в Турции, пишет «Фокус».

Радев подчеркнул, что при определении объемов помощи Киеву Болгария должна учитывать серьезный бюджетный дефицит, который остался «в наследство» от предыдущих властей. Он напомнил, что прошлые болгарские правительства оказывали Киеву системную поддержку, включая военную, медицинскую и гуманитарную помощь.

По словам Радева, политики, которые активнее всего давали обещания финансовой поддержки, практически ничего не сделали для развития национальной экономики и наполнения государственного бюджета.

Премьер Болгарии добавил, что нынешний саммит НАТО проходит в период глубокой трансформации альянса. Этот процесс отражает стремление европейских государств усилить свой вклад в общую обороноспособность НАТО. Он подчеркнул, что украинский кризис и войны на Ближнем Востоке напомнили европейским странам, что безопасность граждан - это их прямая обязанность, требующая постоянных усилий.

Радев назвал укрепление армии ключевым приоритетом для Болгарии. Премьер подчеркнул, что развитие оборонного потенциала и военных технологий делает страну важным фактором стабильности в стратегически значимом Черноморском регионе. Говоря о новой планке расходов НАТО в пять процентов от ВВП, премьер отметил, что эти средства должны идти не только на классическое вооружение, но и на развитие инфраструктуры, цифровую устойчивость и кибербезопасность.

Ранее Радев заявил, что настало время для дипломатии по украинскому кризису, поскольку конфликт «изматывает все участвующие и поддерживающие страны». Он призвал Европу «достичь баланса между военными, экономическими и дипломатическими инструментами».