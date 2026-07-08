Украина отвергла мирный план Трампа и потребовала лучших условий

Украина в преддверии саммита НАТО отвергла мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов и потребовала лучших условий соглашения. Об этом со ссылкой на украинских чиновников сообщает New York Post (NYP).

«Украина отказалась от плана из 28 пунктов по прекращению войны с Россией и настаивает на более выгодных условиях», — говорится в публикации.

Отмечается, что Киев рассчитывает добиться новых условий в связи с изменением ситуации на фронте и не рассматривает возможность встречи с российской стороной для дипломатического урегулирования.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказался о сроках завершения конфликта на Украине. По его словам, активная фаза боевых действий может завершиться в 2026 году.