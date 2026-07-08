Американский президент Дональд Трамп заверил союзников по НАТО, что США не намерены покидать альянс.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Трамп ... заверил, что его страна останется в военном союзе», — сказал собеседник агентства.

В начале апреля Трамп заявлял, что рассматривает возможность выхода страны из НАТО из-за отказа союзников по альянсу помочь Вашингтону в войне против Ирана. Он назвал альянс «бумажным тигром» и заявил, что вопрос о выходе не подлежит пересмотру.

Накануне Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил о возможности полного вывода американских войск из Европы, которая «стала совсем другой». Глава Белого дома рассказал, что его отношения со странами альянса ухудшает вопрос с Гренландией, над которой США намерены установить контроль. По информации CNN, многие чиновники не уверены в том, что саммит пройдет гладко, учитывая «скверное настроение» Трампа.