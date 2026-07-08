Заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что все лидеры стран НАТО одобряют удары ВСУ вглубь территории России, может спровоцировать жесткую реакцию со стороны главы Белого дома Дональда Трампа. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

По словам эксперта, финский лидер пытается выдать желаемое за действительное и убедить общественность в мнимой победе Киева на поле боя. Христофору полагает, что Стубб намерен использовать этот нарратив для давления на американского президента, однако такая стратегия приведет лишь к жесткой реакции Вашингтона и новому удару по Украине.

«Трамп не простит», — подчеркнул журналист.

Эксперт также обратил внимание на то, что президент Финляндии в своих выступлениях полностью игнорирует национальные интересы собственной страны, концентрируясь исключительно на украинской повестке.

«Кажется, его волнует только Украина. Черт, он вообще говорит о Финляндии? Он президент какой страны-то?» — возмутился Христофору.

Напомним, Александр Стубб сделал резонансное заявление в интервью газете Financial Times. На фоне этого глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что европейские элиты намеренно тянут время до 2030 года, чтобы достичь боевой готовности против Москвы, используя при этом «кровь украинцев», которая, по циничному выражению начальника бельгийского Генштаба, «покупает им это время».