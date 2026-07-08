Пока вы спали: обострение ситуации вокруг Ирана и требование Румынии к Украине

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США вновь ударили по Ирану

Вооруженные силы США нанесли масштабные удары по территории Ирана, поразив свыше 80 объектов с использованием высокоточного вооружения. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM), целью операции стали системы противовоздушной обороны, командные пункты, береговые радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы, а также более 60 катеров Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива.

По утверждению американской стороны, операция была проведена в ответ на атаки, которые, по версии Вашингтона, Иран совершил против коммерческих судов, проходивших через Ормузский пролив.

Румыния выдвинула требование Украине по БПЛА

Министр обороны Румынии Раду Мируцэ выступил с инициативой обязать Украину перепрограммировать морские беспилотники на автоматическое самоуничтожение при попадании в территориальные воды страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, соответствующее официальное обращение уже направлено украинской стороне, а функция самоликвидации должна срабатывать даже при потере связи с оператором благодаря заранее заданным ограничениям полета.

Поводом для инициативы стал недавний взрыв морского беспилотника в районе порта Констанца, который, как отметили румынские власти, не принадлежал национальным вооруженным силам и относился к типу дронов, используемых в конфликте на Украине.

Иранцы поблагодарили Путина за поддержку

Участники памятных мероприятий в Тегеране выразили благодарность России и президенту Владимиру Путину за политическую поддержку Ирана, а также пожелали российскому народу стойкости. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседники агентства подчеркнули, что считают Россию близким партнером и отметили важность сотрудничества между двумя странами, особенно в условиях международной напряженности.

По их словам, Москва последовательно поддерживала Тегеран на политическом уровне, а отношения между государствами основаны на взаимопонимании и стратегическом взаимодействии.

ВС РФ наступают сразу на двух участках у Нового Донбасса

Российские подразделения продолжают развивать наступление в районе Нового Донбасса в ДНР, расширяя зону контроля сразу на двух направлениях. Об этом сообщает ТАСС.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, продвижение ведется как к северу, так и к югу от населенного пункта, при этом в районе Белицкого усиливается давление на позиции украинских войск.

Он также отметил, что российские силы продвигаются юго-западнее Кутузовки вдоль реки Бык, где закрепляются на новых рубежах и позициях.

КСИР заявил об ударах по 85 военным объектам США

Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении серии ударов по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте, назвав эти действия ответом на атаки США по территории Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении КСИР утверждается, что для атаки были задействованы ракеты и беспилотники, а целями стали 85 объектов, включая район базирования Пятого флота ВМС США в Бахрейне и авиабазу Али ас-Салем в Кувейте.

Независимого подтверждения заявленным данным о масштабах ударов и их последствиях на момент публикации представлено не было.