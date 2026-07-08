В стране ЕС посчитали поздравление Путина президенту США необычным

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание президенту США Дональду Трампу по случаю 250-летия принятия Декларации независимости США. Немецкое издание News.de обратило внимание на содержание обращения и его более личный, чем обычно, тон.

Как отмечает издание, в поздравлении российский лидер назвал принятие Декларации независимости важным событием не только для Соединенных Штатов, но и для мировой истории. В послании также говорится об исторических связях России и США, включая периоды сотрудничества между двумя странами.

По данным News.de, Путин подчеркнул, что Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за поддержание глобальной безопасности и стратегической стабильности. Издание отмечает, что эта тема также заняла место в поздравительном обращении.

Авторы публикации обращают внимание и на форму послания. По их оценке, использование обращения «Дорогой Дональд» и личных пожеланий здоровья и благополучия президенту США, его семье, а также счастья и процветания американскому народу отличается от привычного официального дипломатического стиля.

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Кроме того, News.de со ссылкой на опубликованный МИД России текст сообщения пишет, что в заключительной части поздравления использован эмодзи рукопожатия. Немецкое издание отмечает, что подобная деталь редко встречается в официальной переписке между главами государств.

По мнению авторов публикации, поздравительные обращения по случаю национальных праздников являются обычной дипломатической практикой. Однако в данном случае внимание немецких журналистов привлекли именно личный стиль обращения и выбранные формулировки на фоне сохраняющихся сложных отношений между Россией и США.