Шансы на переизбрание Назарбаева после «обнуления» сроков Токаева оценили

Переизбрание первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после обнуления президентских сроков из-за введения новой Конституции не следует рассматривать всерьез. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Назарбаев находится уже в достаточно преклонном возрасте [86 лет]. Всерьез рассматривать перспективы его избрания в 2029 году не стоит. Станислав Притчин заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН

В Казахстане обнулили президентские сроки Токаева

4 июля Конституционный суд Казахстана выпустил постановление, где отмечено отсутствие препятствий для президента республики Касым-Жомарта Токаева вновь баллотироваться на этот пост. Уточняется, что «обнуление» касается всех президентов, которые избирались с 1995 года, с момента начала действия первой конституции.

Притчин отметил, что нынешнее постановление является «в некоторой степени противоречием» изначально заявленным принципам политики Токаева, а именно недопустимости продления срока полномочий главы государства. Однако это не означает, что президент Казахстана собирается переизбираться на новых срок.

Он таким образом расширил свои возможности на сценарий выборов президента 2029 года. Теперь, помимо выбора преемника, у него появляется возможность самому остаться у власти, в случае необходимости. Другой вопрос воспользуется ли он этим правом Станислав Притчин заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН

Этот шаг, добавляет Притчин, является скорее сигналом системе, что Токаев никуда уходить не собирается. «[Подразумевается, что] он в любом случае остается главным стабилизатором политической системы Казахстана и главным гарантом Конституции и безопасности», — подытожил эксперт.

1 июля новая конституция Казахстана вступила в юридическую силу. Касмым-Жомарт Токаев подчеркнул, что этот день ознаменовал «начало новой эры» в истории суверенного Казахстана.