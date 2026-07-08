В ЕС предложили замедлить сокращение углеродных выбросов ради промышленности

Крупнейшая политическая фракция Европарламента предложила смягчить правила для промышленности в рамках европейской системы торговли разрешениями на выбросы углекислого газа. Как сообщает Reuters, Европейская народная партия считает, что слишком быстрый рост экологических требований начинает снижать конкурентоспособность европейских предприятий и требует пересмотра действующих правил.

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Речь идет об одной из ключевых климатических программ Евросоюза. Она обязывает электростанции, металлургические предприятия, цементные заводы, химические производства и другие крупные предприятия приобретать разрешения на выбросы углекислого газа. Чем больше предприятие загрязняет атмосферу, тем больше таких разрешений ему необходимо покупать. По мере сокращения общего числа разрешений их стоимость растет, а вместе с ней увеличиваются расходы бизнеса.

Европейская комиссия должна представить предложения по реформе этой системы 17 июля. После публикации документа начнутся переговоры между государствами Евросоюза и Европарламентом, которым предстоит определить окончательный вариант новых правил.

По данным Reuters, Европейская народная партия предлагает сохранить более мягкие условия для промышленности. Сейчас действующие нормы предусматривают ежегодное сокращение допустимого объема выбросов не менее чем на 4,3 процента, а с 2028 года — на 4,4 процента. Фракция считает необходимым уменьшить скорость сокращения в период с 2031 по 2035 год как минимум на один процентный пункт, а после 2035 года сделать этот процесс еще более постепенным.

Еще одно предложение касается бесплатных разрешений на выбросы. Сейчас предприятия постепенно лишаются такой поддержки и вынуждены покупать все больше разрешений на рынке. Европейская народная партия предлагает сохранить бесплатные квоты на более длительный срок, чтобы дать промышленности больше времени для модернизации и снизить риск потери конкурентоспособности по сравнению с производителями из других регионов мира.

Предмет спора имеет не только экологическое, но и экономическое значение. Более жесткие требования означают дополнительные расходы для промышленности, которые могут отражаться на стоимости электроэнергии, строительных материалов, металла, химической продукции и других товаров. По данным Reuters, с 2013 года европейская система торговли разрешениями на выбросы принесла около 260 млрд евро доходов. Основная часть этих средств поступила в бюджеты государств Евросоюза.

Европейская народная партия предлагает увеличить долю средств, направляемых на обновление промышленности и снижение выбросов. В первую очередь речь идет о поддержке отраслей, которые несут наиболее высокие расходы из-за климатических требований и испытывают наибольшее давление со стороны действующих экологических правил.