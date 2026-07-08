Лидеры НАТО собрались в Анкаре на фоне старых обид Трампа

В турецкой столице стартовал саммит Североатлантического альянс, главной темой которого называют разногласия европейских союзников с США. Об этом сообщает Reuters.

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Президент США Дональд Трамп прибыл на встречу и тут же обрушился на союзников с упрёками. Как пишет агентство, он дал понять, что проигнорировал бы мероприятие, если бы не личная дружба с хозяином саммита — турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава Белого дома также допустил вариант дальнейшего сокращения военного присутствия в Европе. Главная претензия Трампа сводится к тому, что европейцы не предоставили американским силам свои аэродромы и воздушное пространство в ходе войны против Ирана.

Европейские чиновники парируют: обязательства перед США они выполняли, хотя об операции их попросту не предупредили, а сам конфликт ударил по местной экономике и оказался крайне непопулярен среди населения.

На этом фоне руководство блока предприняло попытку смягчить гнев американского партнёра. Прямо перед саммитом НАТО обнародовало пакет оружейных контрактов на сумму не менее 50 миллиардов долларов, демонстрируя готовность европейцев больше вкладываться в собственную оборону.

При этом Трамп же продолжает настаивать на том, что с Америкой в альянсе «плохо обращались».