Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага крайне резко высказался об Украине, сравнив ее с фашистским государством. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Европарламенте, передает РИА Новости.

«Украина во главе с [Владимиром] Зеленским ведет себя как фашистское государство: оппозиционных политиков отправляют в трудовые лагеря, восхваляют бандеровцев, которые массово убивали людей в Польше и Словакии, меньшинства преследуются, а Зеленский правит без выборов», — сказал он.

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По его словам, руководство Европейского союза (ЕС) продолжает накачивать Киев оружием либо из-за «убежденного нацизма», либо из-за получения процента от финансовой помощи «коррумпированной Украине». Блага подчеркнул, что Украина взорвала «Северные потоки», а Зеленский часто угрожал бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Ранее Блага заявил, что участие Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника является открытым признанием в фашизме.