Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага крайне резко высказался об Украине, сравнив ее с фашистским государством. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Европарламенте, передает РИА Новости.
По его словам, руководство Европейского союза (ЕС) продолжает накачивать Киев оружием либо из-за «убежденного нацизма», либо из-за получения процента от финансовой помощи «коррумпированной Украине». Блага подчеркнул, что Украина взорвала «Северные потоки», а Зеленский часто угрожал бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Ранее Блага заявил, что участие Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника является открытым признанием в фашизме.