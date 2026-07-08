Премьер Норвегии Стере призвал Китай повлиять на Россию
Власти Норвегии хотят, чтобы китайская сторона использовала связи с Россией для урегулирования украинского конфликта.
Об этом сказал премьер Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает Reuters.
Политик отметил, что у Китая «лучший доступ» к руководству России.
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«Мы ожидаем, надеемся и решительно призываем Китай использовать этот канал», — подчеркнул он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине находится значительно ближе к завершению, чем принято считать.