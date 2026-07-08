Чем Запад занимается в биолабораториях на территории стран ШОС

Новый виток дискуссий о биологическом оружии и мерах безопасности запустило в Кыргызстане сенсационное разоблачение Тулси Габбард. Бывший директор национальной разведки США официально подтвердила существование сети лабораторий, используемых американцами для работ над опасными патогенами, в ряде стран мира и, прежде всего, на Украине.

Какую угрозу несет это для горной республики?

Кыргызстан являет собой редкий пример малого государства, сумевшего отказаться от размещения на своей территории биолабораторий, курируемых странами евроатлантического блока. Однако, как утверждают представители гражданских организаций, около пятнадцати лет тому назад западным ученым все же удалось вывезти из КР образцы опасных патогенов, а у границ республики при поддержке военных структур США и их союзников до сих пор создаются объекты, предназначенные для исследований возбудителей различных болезней. Зачем? Ответы искали участники круглого стола, проведенного в Бишкеке центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

Союзные гены

- Жители Кыргызстана генетически близки россиянам, - утверждает экс-депутат парламента республики Евгения Строкова. Она полагает, что это одна из причин интереса западных стран к горной республике. Бывший законодатель не скрывает беспокойства характером проводимых в странах НАТО биологических исследований и допускает, что Кыргызстану в них могла уделяться особая и незавидная роль.

"Испытания патогенов могли проводить на нас, а потом перенести их в Россию", - предполагает она.

Отчасти с ней можно согласиться, учитывая большое количество родственных связей между РФ и Кыргызстаном, а также трудовую миграцию и туризм. Тем не менее четкого вывода у экспертного сообщества Кыргызстана пока нет, хотя определенные предположения имеются. Связаны они главным образом с тем, что в конце 2000-х годов страны коллективного Запада пытались навязать республике соглашение, по которому буквально в центре Бишкека появилась бы специальная лаборатория, в которой бы исследовались опасные патогены.

- Первыми тревогу подняли ученые, и они обратились к нам, - вспоминает руководитель общественного объединения "Таза Табигат" Анара Дауталиева. Оно и несколько других некоммерческих организаций сумели вынести вопрос о соглашении с заокеанскими "партнерами" на общественное обсуждение, вызвав широкий резонанс. - Мы провели анализ распространения западных биолабораторий на постсоветском пространстве и пришли к выводу: их строили или планировали создавать в зеленых зонах городов, густонаселенных районах или на территориях, из которых при утечке патогены могли широко распространиться. По поводу Украины все уже открыто, и всем сегодня очевидно, что нужды Киева не требовали такого количества лабораторий. В Грузии же речь шла об объекте у международного аэропорта, а в Казахстане - на границе с Кыргызстаном.

Договоренности, которые предполагали заключить с Кыргызстаном страны Запада, имели закрытый характер. Однако удалось выяснить, что они предоставляли бы евроатлантическому блоку особые права. В том числе - на вывоз материалов из республики и на работу на территории КР с патогенами из других стран.

Как утверждает Анара Дауталиева, по крайней мере один из местных штаммов в конечном итоге был вывезен западными специалистами за рубеж и впоследствии якобы всплыл на территории Украины. Официальные источники в Кыргызстане, впрочем, это пока не подтверждают, но и не опровергают. "В любом случае события на Украине должны служить для всех нас уроком", - полагает глава общественного объединения.

ШОС уполномочен заявить?

Объекты, вызывающие тревогу у кыргызских экспертов, впрочем, размещаются гораздо ближе. По словам главы Института развития общественных отношений стран Центральной Азии Калдан Эрназаровой, один из них создается в нескольких десятков километров от границы КР. Он, как утверждает эксперт, строится на базе бывшего закрытого советского НИИ. В СССР этот институт занимался исследованием опасных патогенов, которые, как предполагалось, могли быть биологическим оружием США. Советский Союз искал меры противодействия.

- Строится лаборатория с четвертой степенью защиты, - подчеркивает Калдан Эрназарова. - Финансируется проект Пентагоном, а руководит строительством объекта подполковник американской армии Стивен Колдер. Это вызывает беспокойство. Существуют серьезные риски.

Эксперт полагает, что подобные объекты и проводимые в них исследования необходимо обсуждать на уровне не только ОДКБ, но и ШОС, в которую входят не одни лишь постсоветские страны. "В рамках Шанхайской организации, на мой взгляд, нужно ввести статью о коллективной биологической безопасности, - отмечает Эрназарова. - И в формате той же ШОС пора задаться вопросами: почему на территории организации такие лаборатории строят третьи страны и насколько это безопасно?"

- В ШОС в отличие от ряда других организаций есть высокая степень политического доверия, значительный научный потенциал, общая заинтересованность в борьбе с терроризмом, включая так называемый биотерроризм, - соглашается с ней Евгения Строкова. Она убеждена, что Шанхайская организация нуждается в создании собственной единой системы мониторинга биологических угроз, подготовки специалистов и развития необходимых лабораторий.

На перекрестке

- Кыргызстан располагается на пересечении жизненно важных транспортных маршрутов в Центральной Азии (ЦА), - добавляет Строкова. - Это требует от нас высокой готовности к возможным угрозам. Кроме того, на нашей территории формируются реки, которые питают другие страны региона.

На эту же особенность обращает внимание и председатель Института изучения водных проблем и гидроэнергетических ресурсов в ЦА Эрнест Карыбеков. А еще - на растущий поток мигрантов из густонаселенных стран Южной Азии. Он убежден, что Кыргызстан, как и другие страны ШОС, нуждается в защите от биоугроз, в том числе в собственных лабораториях, занимающихся исследованиями патогенов.

"Заказчиком и основным бенефициаром должно выступать государство, - говорит Эрнест Карыбеков. - Именно оно должно ставить цели и задачи, контролировать работу таких объектов".

В профильных госструктурах Кыргызстана с таким утверждением согласны.

"Это вопрос не только биологической, но и национальной безопасности, - заявила представитель Национального института общественного здоровья минздрава КР Дамира Аширалиева. - Что касается контроля над распространением инфекций в связи с миграцией, то работа ведется. Люди, прибывающие из-за рубежа, особенно из стран Юго-Восточной Азии, проходят исследования на инфекции, характерные для региона, из которого они приезжают".

- Вирусы, к сожалению, не признают границ, - подчеркивает, в свою очередь, врач-эпидемиолог главный специалист Управления общественного здравоохранения центрального аппарата минздрава КР Анара Мамбетисаева. - Но мы следим за ситуацией, и основная работа ведется на базе Республиканского центра профилактики и контроля особо опасных и карантинных инфекций. Он был создан уже в 1927 году, когда в тогда еще Каракиргизской автономной области бушевали малярия, брюшной тиф и другие заразные заболевания .

Большую поддержку, по ее словам, в борьбе с распространением инфекций Кыргызстану оказывает Россия. "В 2025 году она подарила нам мобильную лабораторию, где работают наши специалисты, - напомнила она. - Это большая помощь в отношении обеспечения биобезопасности - не только нашей, но и соседних стран".

Компетентно

Кулира Кубатова, руководитель секретариата Совета по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере парламента КР:

- Кыргызстан сделал важный шаг, приняв закон "О биобезопасности", заложив правовую основу для жесткого контроля в отношении циркуляции опасных патогенов. Однако мы должны честно признать: инфраструктура многих гослабораторий устарела, страна испытывает острый кадровый дефицит вирусологов и специалистов по защите медицинских данных.

Кыргызстану необходима поддержка партнеров по региону. ШОС объединяет колоссальный научный и производственный потенциал Китая и России и обладает всеми инструментами, чтобы превратить Центральную Азию из зоны биологических рисков в пространство биотехнологического суверенитета и безопасности.