Глава Пентагона летит в Израиль успокаивать Нетаньяху из-за F-35

Министр обороны США Пит Хегсет в среду отправится в Израиль в свой первый официальный визит. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, главная цель поездки — снять обеспокоенность израильского руководства по поводу возможной продажи американских истребителей-невидимок F-35 Турции.

Визит совпал с серией новых ударов США по Ирану, и пока неясно, как это повлияет на программу поездки. Ожидается, что Хегсет проведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой оборонного ведомства Исраэлем Кацем.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что решение по поставке F-35 Анкаре еще не принято. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что Вашингтон дал обещание поставить пять таких машин.

Израиль, остающийся единственным оператором F-35 на Ближнем Востоке, выступает против сделки, ссылаясь на риски для своего военного превосходства в регионе. Администрация Трампа, по данным источников, пытается найти компромисс, который бы устроил обе стороны.