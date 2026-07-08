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Президент Ирана прервал визит в Ирак из-за ударов США

Московский Комсомолец

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прервал визит в Ирак и взял курс на Тегеран. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение, это произошло после того, как американские военные нанесли серию мощных ударов по южным территориям Исламской Республики.

Президент Ирана прервал визит в Ирак из-за ударов США
© Московский Комсомолец

В ночь на среду Центральное командование ВС США (CENTCOM) начало бомбардировки объектов на юге Ирана. В Пентагоне заявили, что атака стала ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, следовавших через Ормузский пролив. Подробности о характере ударов и возможных разрушениях не раскрываются.

Решение Пезешкиана вернуться на родину свидетельствует о нарастающей напряженности в регионе. Официальные лица Ирана пока не дали развернутых комментариев, однако иранские СМИ сообщают об экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности, созванном после начала авиаударов. Ожидается, что президент выступит с обращением к народу в ближайшие часы.