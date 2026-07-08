Президент Ирана прервал визит в Ирак из-за ударов США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прервал визит в Ирак и взял курс на Тегеран. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение, это произошло после того, как американские военные нанесли серию мощных ударов по южным территориям Исламской Республики.

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В ночь на среду Центральное командование ВС США (CENTCOM) начало бомбардировки объектов на юге Ирана. В Пентагоне заявили, что атака стала ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, следовавших через Ормузский пролив. Подробности о характере ударов и возможных разрушениях не раскрываются.

Решение Пезешкиана вернуться на родину свидетельствует о нарастающей напряженности в регионе. Официальные лица Ирана пока не дали развернутых комментариев, однако иранские СМИ сообщают об экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности, созванном после начала авиаударов. Ожидается, что президент выступит с обращением к народу в ближайшие часы.