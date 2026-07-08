Каллас призвала НАТО сосредоточиться на потребностях Украины
В НАТО считают, что альянсу следует уделить больше внимания обеспечению Украины средствами самообороны, рассчитывая таким образом изменить ситуацию на линии фронта в пользу Киева. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.
По словам главы европейской дипломатии, на саммите НАТО в Анкаре лидеры стран альянса намерены подтвердить готовность продолжить поддержку Украины, рассчитывая укрепить позиции Киева.
Она также отметила, что главным приоритетом предстоящего саммита станет превращение увеличивающихся оборонных расходов стран НАТО в реальные военные возможности для укрепления коллективной обороны альянса.
Ранее стало известно, что зацикленность Каллас на России начала вызывать опасения у евродипломатов. Уточняется, что Каллас «раздражала своей прямотой» членов Еврокомиссии и лидеров сообщества.