Энергобезопасность дорожает: Финляндия ввела шестикратный побор с граждан

Финляндия с 7 июля в шесть раз повысила сбор на обеспечение надежности энергоснабжения, который является частью тарифа на передачу электроэнергии. Об этом сообщает Yle. Размер платежа увеличился с 0,013 до 0,085 цента за 1 кВт·ч для всех категорий потребителей — как частных домохозяйств, так и промышленных предприятий.

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Для владельцев частных домов с электрическим отоплением ежемесячная нагрузка вырастет в среднем на 1,5 евро, для жителей многоквартирных домов — на 10 центов в месяц. Гораздо более ощутимым увеличение станет для крупных промышленных потребителей: по оценкам энергокомпании Lahti Energia, расходы предприятий вырастут примерно на 10 тысяч евро ежемесячно.

Собранные средства направят в Финский государственный резервный фонд Huoltovarmuusrahasto, который занимается накоплением запасов критически важных ресурсов — энергии, сырья и продовольствия — для обеспечения экономической безопасности страны в кризисных ситуациях. Ожидается, что увеличение сбора поднимет годовой доход фонда с 36 до 91,9 млн евро, то есть почти на 56 млн евро в год.

Причиной резкого повышения стал дефицит финансирования фонда, на который указало Финское национальное аудиторское управление еще в декабре прошлого года. Доходы резервного фонда традиционно формировались за счет отчислений от использования электроэнергии и ископаемого топлива, однако в связи с переходом на "зеленую" энергетику поступления резко сократились.

Ситуацию усугубляют и технические проблемы: минувшей зимой финские ветряки начали массово выходить из строя из-за обледенения лопастей в морозы, что поставило под угрозу надежность всей системы в пиковые нагрузки. Власти подчеркивают, что дополнительные сборы необходимы для экстренной модернизации сетей и создания стратегических резервов.