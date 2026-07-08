Румыния пригрозила Украине из-за падающих у границ беспилотников

Министерство обороны Румынии направило официальный запрос украинским коллегам с требованием программировать беспилотники на самоуничтожение в случае залета на территорию страны. Об этом заявил румынский министр обороны Раду Мирута в интервью Digi24.

По его словам, Бухарест настаивает на том, чтобы каждый украинский дрон, запускаемый в Черном море, был заранее оснащен функцией автоподрыва при входе в территориальные воды Румынии, независимо от обстоятельств и наличия связи с оператором.

Инициатива прозвучала на фоне обсуждения усиления восточного фланга НАТО на саммите в Анкаре. Мирута подчеркнул, что Румыния намерена добиваться увеличения военного присутствия альянса, включая развитие систем ПВО, воздушного наблюдения и военно-морских сил. Также страна планирует увеличить оборонные расходы до 3% ВВП раньше запланированного срока (в 2025 году показатель составлял 2,24%).

Требование Киеву последовало после двух инцидентов у румынского побережья. 5 июня в порту Констанца взорвался украинский морской дрон, потерявший управление из-за радиопомех. А 29 мая аналогичный беспилотник врезался в жилой дом в том же регионе, пострадали два человека. После этих случаев президент Румынии Никушор Дан распорядился усилить разведку в Черноморском регионе и подготовить новые поставки вооружений.

Мирута также сообщил, что обсуждение технических деталей программирования дронов прошло в середине июня. Украинская сторона пока официально не комментировала запрос Бухареста. На саммите НАТО в Турции, по словам министра, Румыния будет настаивать на конкретных решениях по защите восточных рубежей альянса.