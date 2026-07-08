В Киеве заявили о возможной эскалации конфликта с Варшавой

Идеолого-дипломатический конфликт между Украиной и Польшей, вероятно, ещё не дошёл до предела, считают в офисе Зеленского. Там говорят, что новый виток эскалации возможен на фоне очередной годовщины Волынской резни. При этом большая часть поляков укрепляется во мнении, что именно Киев виноват в перепалке. Ранее польский премьер Дональд Туск назвал глупыми попытки Зеленского получить политическую поддержку за счёт героизации нацистов. По словам экспертов, примирение и компромисс между двумя странами всё менее вероятны.

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Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* уверен: пик противостояния с Польшей ещё не достигнут, а Варшава в ближайшее время готовит эскалацию. Об этом соратник главы киевского режима заявил в интервью украинским журналистам.

«Он (пик конфликта. — RT) точно будет впереди. Здесь нет большого секрета. У нас немножко меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии... Поэтому, очевидно, всё это сейчас продолжится», — приводит слова Буданова издание «СТРАНА.ua».

На этом фоне примечательно, что поляки считают главным виновником конфликта именно Киев. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, опубликованные польским изданием Wirtualna Polska 6 июля.

Лишь 19,7% респондентов назвали ответственным за продолжающийся скандал президента республики Кароля Навроцкого. А Владимира Зеленского признали виновным 56% поляков. При этом 20% опрошенных возложили равную ответственность на обе стороны.

Непримиримые позиции

Между тем Киев продолжает устраивать политические демарши Варшаве.

Так, 6 июля «СТРАНА.ua» сообщила, что глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий внесён в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»**.

Причиной названы слова Богуцкого о Западной Украине — ранее он назвал её «Восточной Малопольшей». Примечательно, что в период с 1918 по 1939 год данная территория действительно имела упомянутое Богуцким название, поскольку входила в состав Польского государства.

На фоне произошедшего глава канцелярии Навроцкого отметил, что является врагом не Украины, а бандеровщины и восхваляемых Киевом преступников.

«Я и дальше буду называть украинских шовинистов из УПА*** и ОУН**** преступниками, которые совершили зверское преступление, геноцид в отношении мирного населения — детей, женщин и пожилых людей — на Волыни и в Восточной Малопольше. Я никогда не приму культ этих преступников и того, что их называют «героями», — цитирует Збигнева Богуцкого «СТРАНА.ua».

Госслужащий подчеркнул, что не может принять историческую ложь и попытки предать забвению жертв «украинского шовинизма, лежащих в братских могилах».

О прошлом Киеву напомнил и польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, с февраля 2022 года Варшава передала Украине оружие и военную технику на сумму около $4,5 млрд. Об этом руководитель польского военного ведомства сообщил журналистам в понедельник, 6 июля. Примечательно, что почти вся упомянутая поддержка пришлась на период 2022—2023 годов.

После смены правительства её размер с конца 2023 по 2026 год кратно сократился. По словам главы Минобороны, Польша отправила Киеву вооружение на $0,4 млрд. Снижение поддержки польский военачальник объяснил тем, что Варшава уже отдала Украине всё, что могла.

Напомним, решение рассекретить поставки военной помощи на Украину Косиняк-Камыш принял после того, как ряд политиков оппозиции и представители администрации президента Кароля Навроцкого обвинили правительство в передаче Киеву ракет для систем Patriot.

На фоне публикации данных польского Минобороны Украина пошла на уступки в сделке по МиГ-29: в Киеве дали понять, что всё-таки готовы обменять дроны на истребители.

«Мы получили заявление украинских представителей, что они по-прежнему заинтересованы в сделке. Они представили свои предложения передачи дронов Польше в ближайшие два года», — сказал Косиняк-Камыш.

Он пояснил, что у Польши есть 14 самолётов МиГ-29. До 2028 года они исчерпают эксплуатационные ресурсы.

«Сейчас идёт процесс переговоров. Я уже думал, что он остановился в мёртвой точке, но прошлая неделя даёт шансы на дальнейшие переговоры. Вопрос не закрыт», — приводит слова польского министра обороны РИА Новости.

«Глупое решение»

Напомним, конфликт между Киевом и Варшавой обострился на фоне присвоения Зеленским одному из подразделений ВСУ имени «героев УПА».

Затем польский президент Кароль Навроцкий отозвал у Зеленского высшую государственную награду Польши, вручённую ему в 2023-м, — орден Белого орла.

В ответ на критику в адрес Киева за героизацию нацистов Буданов заявил, что Украина вольна сама выбирать себе героев. На фоне продолжающегося идеологического конфликта с заявлением выступил польский премьер-министр Дональд Туск.

Глава польского правительства назвал причиной затянувшегося спора неспособность Киева согласиться с собственной историей, в частности в оценке Волынской резни. В этой связи попытки Зеленского получить политическую поддержку за счёт героизации нацистов Туск назвал глупыми.

«Напряжение вызвало ненужное решение Зеленского. Его заданием является найти способ это напряжение снизить. Самым глупым (если у него были такие мысли, чтобы получить большую поддержку на Украине) была эскалация напряжения между Украиной и Польшей», — цитирует Туска РИА Новости.

Кроме того, премьер-министр Польши добавил, что Варшава ждёт первого шага к примирению именно от Киева.

«Мы ожидаем от Украины первого шага после этого злосчастного решения Зеленского. Хорошо было бы услышать выразительный сигнал со стороны Киева», — заявил Туск.

Помимо этого, лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в очередной раз напомнил: пока Украина не перестанет поклоняться нацистам, в ЕС её не пустят.

«Партия «Право и справедливость» заявляет польскому народу: Украина со своим культом Бандеры и других преступников, своим прославлением УПА и ОУН не вступит в Европейский союз! Если мы выиграем выборы, мы, конечно же, не допустим этого», — приводит фрагмент его обращения ТАСС.

«Точка невозврата»

В беседе с RT аналитики прокомментировали обострение отношений между Польшей и Украиной.

Так, эксперт по евроатлантическим отношениям Владимир Оленченко в разговоре отметил, что Варшава связывает двусторонние отношения с Киевом с признанием исторических реалий. В особенности — с признанием Волынской резни геноцидом.

«Польское руководство ставит отношение к Украине в зависимость от признания волынского геноцида. Особенно это касается нынешней ситуации со вступлением Украины в ЕС», — пояснил Оленченко.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич добавил, что, помимо членства в ЕС, Польша может влиять и на отношения между Киевом и НАТО.

«Голос Польши в НАТО очень силён. Так что и с НАТО у Украины могут быть проблемы на этом фоне. Куда ни кинь, всюду проблемы, связанные с Польшей», — отметил Межевич в разговоре с RT.

Эксперты сошлись во мнении, что украинское руководство не будет извиняться перед Варшавой, так что компромисс становится всё менее вероятным.

«Теперь уже и Варшаве некуда отступать, и Киеву некуда отступать. При этом есть две большие, серьёзные силы, которые лоббируют примирение, и эти силы никто не слушает — ни в Варшаве, ни в Киеве», — подчеркнул Межевич.

При этом, говоря о предупреждении Буданова о приближении критической точки в отношениях двух стран, Владимир Оленченко заявил, что эскалация уже идёт полным ходом и зависит от борьбы внутри самой Польши.

«Основные сторонники продолжения помощи украинскому режиму — Сикорский и Туск. Думаю, они на этом обломаются: их шансы очень небольшие», — считает Оленченко.

Межевич полагает, что заявление Буданова могло быть основано на данных польских спецслужб о фактическом решении вопроса польского вето на вступление Украины в ЕС.

«Не исключаю, что у Киева есть информаторы в польских спецслужбах и эта информация притекла к Буданову. Более того, не исключаю, что она соответствует действительности», — заявил эксперт.

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

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