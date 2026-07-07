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Мэр Нью-Йорка прокомментировал обрушение небоскреба на Манхэттене

Андрей Дуванов

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани прокомментировал обрушение 37-этажного небоскреба на Манхэттене. Об этом сообщает РИА Новости.

Мэр Нью-Йорка прокомментировал обрушение небоскреба на Манхэттене
© Global Look Press

По словам Мамдани, ситуация вокруг небоскреба является «чрезвычайно серьезной». Он также поблагодарил сотрудников экстренных служб за быструю реакцию.

«Это чрезвычайно серьезная ситуация, и я благодарен нашим сотрудникам экстренных служб за оперативное прибытие на место происшествия», — заявил он.

Напомним, что ранее местные СМИ рассказали об угрозе обрушения одного из строящихся небоскребов в Нью-Йорке. Позже это здание было эвакуировано. Как оказалось, сообщения в СМИ были правдивы — в здании обрушились пять этажей.

Как рассказали сотрудники экстренных служб и специалисты департамента зданий, внутри небоскреба были найдены повреждения несущих конструкций на 21-м этаже. Уточняется, что внутри были повреждены две колонны, а также найдены множественные трещины и проседания перекрытий.

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Небоскреб находится в самом центре Манхэттена — поблизости от Центрального вокзала, Крайслер-билдинг и штаб-квартиры ООН. Ранее здание принадлежало фармацевтической компании Pfizer, которая создала одну из вакцин против коронавируса, но потом объект решили перестроить в жилой дом.

В данный момент здание остается нестабильным.