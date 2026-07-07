Мэр Нью-Йорка прокомментировал обрушение небоскреба на Манхэттене

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани прокомментировал обрушение 37-этажного небоскреба на Манхэттене. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мамдани, ситуация вокруг небоскреба является «чрезвычайно серьезной». Он также поблагодарил сотрудников экстренных служб за быструю реакцию.

«Это чрезвычайно серьезная ситуация, и я благодарен нашим сотрудникам экстренных служб за оперативное прибытие на место происшествия», — заявил он.

Напомним, что ранее местные СМИ рассказали об угрозе обрушения одного из строящихся небоскребов в Нью-Йорке. Позже это здание было эвакуировано. Как оказалось, сообщения в СМИ были правдивы — в здании обрушились пять этажей.

Как рассказали сотрудники экстренных служб и специалисты департамента зданий, внутри небоскреба были найдены повреждения несущих конструкций на 21-м этаже. Уточняется, что внутри были повреждены две колонны, а также найдены множественные трещины и проседания перекрытий.

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Небоскреб находится в самом центре Манхэттена — поблизости от Центрального вокзала, Крайслер-билдинг и штаб-квартиры ООН. Ранее здание принадлежало фармацевтической компании Pfizer, которая создала одну из вакцин против коронавируса, но потом объект решили перестроить в жилой дом.

В данный момент здание остается нестабильным.