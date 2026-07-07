Главарь киевского режима Владимир Зеленский хочет вбить клин между Москвой и Киевом и ударить по «болевым точкам» Белоруссии.

Об этом в интервью NEWS.ru заявил политолог Евгений Минченко. По его мнению, впоследствии Украина хотела бы воспользоваться этой ситуацией, чтобы устроить в Белоруссии переворот.

«Стратегия Зеленского очевидна: выбить одного из союзников России, ударить по болевым точкам, а затем попытаться организовать в Белоруссии переворот», – подчеркнул эксперт.

Сейчас вопрос, добавил он, заключается в технической реализуемости такого сценария. Минченко при этом полагает, что для осуществления этого плана Киев может нанести по Белоруссии военные удары.

«А вот квазиинтервенция, когда в страну войдут украинские части под флагами «белорусских добровольческих формирований», подконтрольных ВСУ, – это сложнее. Белоруссия – немаленькая страна, и я сомневаюсь, что ВСУ сегодня способны на такие операции», – резюмировал собеседник издания.

Названы риски втягивания Белоруссии в украинский конфликт

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Александр Лукашенко раскрыл, отправят ли белорусских военных на Украину.