Аэропорт Наджафа будет закрыт для полетов в день прощания с Али Хаменеи

Международный аэропорт иракского Наджафа, куда доставлен гроб с телом погибшего во время американо-израильской бомбардировки верховного лидера Ирана Али Хаменеи, закрыт для полетов до четверга. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Багдад", отвечающей за авиационный трафик над страной.

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"Аэропорт Наджафа будет закрыт до 01:00 по всемирному времени четверга, 9 июля (04:00 мск - прим. ТАСС), для полетов, за исключением тех, которые выполняются по спецразрешению", - сказал собеседник агентства. Кроме того, в указанный период аэропорт не будет принимать самолеты в качестве запасного. "Данное уведомление доведено до сведения всех возможных пользователей воздушного пространства", - отметил источник.

Ранее агентство INA сообщило, что гроб с телом Али Хаменеи доставлен спецбортом в Наджаф. Практически одновременно с этим известием высший комитет по организации похорон объявил о полном завершении "логистической и технической подготовки к траурным церемониям в священных для мусульман-шиитов городах Наджаф и Кербела". Иранскую делегацию, которая примет участие в траурных церемониях, возглавляет президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

8 июля объявлено в Ираке выходным днем, чтобы дать возможность всем желающим проститься с Али Хаменеи. 8 июля гроб с его телом будет находиться в Ираке. Погребение состоится 9 июля в иранском Мешхеде, родном городе покойного.