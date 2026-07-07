В Польше назвали условие встречи Зеленского и Навроцкого на саммите НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий не планирует переговоров с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Gazeta.pl.

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Как рассказал глава Бюро по международной политике при администрации польского президента Марчин Пшидач, Навроцкий не планирует переговоров с Зеленским. При этом, президент Польши не откажется от встречи, если ее инициатором станет сам Зеленский.

«Если Зеленский сам подойдет и захочет о чем-то поговорить с президентом Навроцким или объясниться, то все действительно возможно, но на данном этапе нет каких-либо запланированных встреч», — рассказал Пшидач.

Глава бюро также уточнил, что инициатива для начала переговоров должна исходить от украинской стороны.

«Если президент Украины хочет улучшения отношений с Польшей, он прекрасно знает, что нужно делать», — добавил он.

Напомним, что ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла из-за героизации последним деятелей УПА* — тот принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров УПА*. Позже одному из подразделений ВСУ присвоили имя «Героев УПА*».

Навроцкий может ограничить контакты с Зеленским, но сохранит помощь Киеву

В ответ на это решение, ряд чиновников из Украины стали отказываться от польских наград. В свою очередь, польские политики также стали возвращать украинские награды.

*признана экстремистской и запрещена в России.