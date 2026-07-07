Супруга Эрдогана поставила Макрона на место одним жестом

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи лидеров стран на полях саммита НАТО в Анкаре попытался поцеловать руку Эмине Эрдоган, жене своего коллеги из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как первая леди Турции, отвечая на приветствие, отстранилась и решительно отвела руку в сторону, не позволив французскому президенту завершить жест.

— Президент Франции Макрон попытался поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган, но потерпел неудачу, — передает Telegram-канал Clash Report.

Недавно Эммануэль Макрон выступил на Всемирном экономическом форуме в непрозрачных солнцезащитных очках. Особое внимание к глазам Макрона возникло после того, как французский лидер вышел на публику с покрасневшим, вероятно, из-за лопнувшего сосуда глазом. Президент во время выступления извинился за «неэстетичный» вид, однако инцидент сразу породил очередную волну шуток о том, что Макрона избивает жена.

На базе Истр Эммануэль Макрон выступал перед французскими военнослужащими. В связи с внешним видом главы государства пользователи соцсети X высмеяли его и пошутили, что тот стал жертвой домашнего насилия со стороны жены Брижит. По словам пользователей Сети, Макрон понимает, что с его супругой «не стоит вести себя слишком самонадеянно».