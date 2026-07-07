"Я уже кандидат": Ле Пен начала битву за Елисейский дворец

Марин Ле Пен официально подтвердила свое намерение баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. Заявление было сделано в эфире телеканала TF1 сразу после оглашения вердикта Апелляционного суда Парижа, который, несмотря на обвинительный приговор, открыл политику юридический путь к участию в выборах.

«Да, этим вечером я уже являюсь кандидатом на президентских выборах», — подчеркнула Марин Ле Пен.

Суд признал лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» виновной в растрате средств Европарламента, приговорив её к трем годам заключения, из которых один год она проведет под домашним арестом с электронным браслетом, а также к штрафу в 100 000 евро. При этом срок запрета на занятие государственных должностей был сокращен, что сняло главное препятствие для её политической карьеры.

Марин Ле Пен не намерена останавливаться на достигнутом и планирует обжаловать судебный вердикт. «Я передам этот правовой вопрос на рассмотрение кассационного суда», — заявила она. По её словам, попытка ограничить её право избираться была «огромной демократической проблемой», а навязывание подобных решений избирателям недопустимо.