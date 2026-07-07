Агрессивные действия Североатлантического альянса, заявления европейских политиков могут привести к тому, что Россия вынуждена будет предпринять жесткие ответные меры, рассказал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб заявил, что главы государств и правительств стран, входящих в НАТО, одобряют удары ВСУ вглубь России.

Дизен подчеркнул, что политики фактически втянули европейцев в конфликт против России. При этом, добавил он, лидеры не проводили обсуждений, дебатов, просто поставили людей перед фактом.

Ученый отметил, что ВСУ используют вооружение, произведенное на западных промышленных площадках, разведданные, полученные от НАТО, не отказываются от помощи кураторов при выборе целей для ударов в глубине России.

Стубб заявил, что НАТО поддерживает удары Украины вглубь России

По его мнению, рано или поздно Москва сочтет, что у нее не осталось выбора, настало время для ответного удара.

Пресс-служба НАТО назовет «неспровоцированным» грядущий удар возмездия со стороны России, иронично заметил профессор.