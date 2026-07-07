В Финляндии назвали последствия жесткого шага России

Свыше ста сотрудников финской таможни были отправлены в неоплачиваемые отпуска после того, как Россия закрыла ряд КПП на границе с Финляндией, передает телерадиокомпания Yle.

Журналисты отметили, что после закрытия автомобильных КПП финским правительством в 2023 году таможенные службы сохраняли занятость за счет оформления грузовых поездов в Вайниккала, Ниирала и в порту Хамина-Котка.

Вместе с тем, после прекращения грузового сообщения между Финляндией и Россией, это направление также оказалось под угрозой.

«Мы опасаемся, что в худшем случае затяжная ситуация может привести к увольнениям», — признал представитель Профсоюза таможенников Финляндии.

Собеседник телеканала пояснил, что в Хельсинки и на западе страны все еще есть открытые вакансии. Основная проблема, добавил он, заключается в том, что «переезд для работников, проживающих на восточной границе, затруднителен».

Ранее правительство России сообщило, что с 1 июля 2026 года приостанавливается движение через железнодорожные пункты пропуска на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией.

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Сроки приостановки движения через погранпереходы в кабмине не посчитали нужным назвать.