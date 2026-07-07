Молдавская оппозиция просит США не поддерживать режим президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, который подавляет в стране демократию и свободу слова. Об этом заявила глава молдавской оппозиционной партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ.

"Нынешнее руководство страны установило жесткую цензуру в информационном пространстве, зачищает оппозиционное поле и оказывает беспрецедентное давление на оппонентов, - написала Фуртунэ в своем Telegram-канале. - Непонятно, почему на это закрывают глаза те, кто спонсирует этот режим. Если американская администрация называет коммунизм одной из главных угроз, то возникает закономерный вопрос: почему Вашингтон продолжает поддерживать режим в Кишиневе, чьи методы один в один напоминают классический большевизм? Действия нынешней молдавской власти полностью перечеркивают декларируемые ею же принципы свободы слова, честной политической конкуренции и независимости институтов".

Фуртунэ напомнила, что президент США Дональд Трамп выступил с заявлениями о необходимости борьбы с коммунистическими идеологиями и леворадикальными угрозами, а в американском истеблишменте звучат критические оценки прозрачности распределения финансовой помощи, которую Белый дом выделяет Молдавии.

Молдавия после прихода к власти Санду и ее партии переживает тяжелый экономический кризис, что спровоцировало акции протеста населения с требованием отставки власти. В ответ было принято решение о закрытии 14 телеканалов и более 50 СМИ, в стране были заведены уголовные дела в отношении руководителей оппозиционных партий, ряд из которых были запрещены, арестованы десятки активистов. По инициативе президента был создан Центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией под названием "Патриот", работа которого, по ее словам, направлена на борьбу с "изменниками родины", блокирующими курс властей на евроинтеграцию. Кроме того, в Молдавии появился аналог украинского сайта "Миротворец", куда были внесены лидеры оппозиции, общественники и журналисты, критикующие власть.