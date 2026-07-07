Саммит НАТО в Анкаре преподнесет немало неприятных сюрпризов странам-участницам альянса, рассказал в статье для словацкого издания Pravda обозреватель Игорь Даниш.

В настоящее время в Анкаре проходит масштабный саммит НАТО. В повестке мероприятия — трансформация альянса, урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и Украине, меры в отношении России, КНДР и Китая, вопросы финансирования.

Обозреватель отметил, что никогда ранее саммит не привлекал столько внимания прессы и мировой общественности, как сейчас. Особый интерес, уточнил он, вызывает то, что лидеры будут обсуждать за закрытыми дверями, к каким выводам придут и какие решения примут.

Со времён Второй мировой войны Соединённые Штаты защищали старый континент от повторяющихся кровавых безумств, напомнил автор статьи.

Вместе с тем, в последние годы все изменилось — самодовольный президент США Дональд Трамп не признает своих ошибок, ругается с европейскими коллегами, хвалит себя во время публичных мероприятий, вмешивается в решения ФИФА, заметил публицист.

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Европа, в свою очередь, не предлагает никаких решений, не идет на компромиссы, отвергает даже намёки на возобновление контактов, подчеркнул обозреватель.

«Возможно, они [Вашингтон и Брюссель] ни о чём не договорятся, а Дональд Трамп лишь выпорет всех. Тем хуже для всех — особенно для Европы», — констатировал Даниш.

Ранее американский лидер сообщил, что разочаровался в НАТО и в Анкару прибыл лишь для того, чтобы поговорить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.