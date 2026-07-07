Нетаньяху планирует сорвать сделку Трампа и Эрдогана

На фоне прибытия Дональда Трампа на саммит НАТО в Анкару стало известно о попытках Израиля заблокировать военное сотрудничество США с Турцией.

По данным издания Axios, премьер-министр Биньямин Нетаньяху в частном порядке обратился к президенту США с просьбой прекратить поставки современных вооружений Анкаре.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в частном порядке попросил Трампа воздержаться от продажи Турции современных систем вооружения, сославшись на обостряющуюся антиизраильскую риторику Эрдогана», — сообщает Axios.

Для турецкого лидера, который остается одним из немногих союзников по НАТО, пользующихся личной симпатией Трампа, это обращение Нетаньяху создает серьезную дипломатическую помеху. Анкара уже рассчитывает на получение американских истребителей, что, по замыслу Эрдогана, должно стать символом восстановления двусторонних отношений.

Раскрыто, что намерен устроить Трамп на саммите НАТО

При этом сам Дональд Трамп прилетает в Турцию, будучи в ярости из-за нелояльности европейских союзников по вопросу Ирана. На этом фоне закулисная просьба Нетаньяху ставит президента США перед сложным выбором: поддержать позицию Израиля или продолжить курс на укрепление отношений с единственным лидером в регионе, к которому он пока сохраняет расположение.