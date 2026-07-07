Срочный трансфер в НАТО: Рютте объявил набор «вратарей» и «нападающих»

Североатлантическому альянсу на фоне сложной геополитической ситуации в мире срочно требуются «игроки», отметил генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления на саммите блока в Анкаре. Фрагмент видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Журналисты отметили, что в настоящее время в США, Канаде и Мексике проходит чемпионат мира по футболу. Важное спортивное событие влияет на лексику чиновников и политиков.

Кроме того, полагают эксперты, на риторику руководства НАТО может влиять политика Трампа в отношении альянса, его заявления о том, что США могут покинуть объединение.

«Нам нужен вратарь, нужны защитники, полузащитники, нападающие», — отметил Рютте.

Рютте: Трамп был прав, настаивая на увеличении расходов на оборону стран НАТО

Глава альянса уточнил, что все зрители обращают внимание на игрока, забившего победный гол. Вместе с тем, добавил он, за каждым успешным игроком и командой в целом стоят десятки специалистов, в частности, тренеры, менеджеры, аналитики.