Премьер Швеции высказался о войне России с НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказался о перспективах начала войны России и стран НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

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По мнению Кристерссона, такая вероятность мала. Он уточнил, что сейчас не видит никаких признаков того, что такой конфликт может произойти. Кроме того, Кристерссон также добавил, что «Россия понимает, что нападение на НАТО станет крайне плохой идеей».

«Мы не видим никаких признаков этого, но видим множество признаков различных гибридных угроз и действий», — отметил он.

Ранее МИД России выразил протест послу Швеции.