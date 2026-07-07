Принц Гарри и Элтон Джон проиграли суд в Лондоне против издателя The Daily Mail

Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск британского принца Гарри, певца Элтона Джона и ряда других знаменитостей, которые обвиняли издателя газеты The Daily Mail во взломе их мобильных устройств и нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Как говорится в 436-страничном постановлении судьи Мэттью Никлина, истцы не смогли предоставить убедительные доказательства того, что компания Associated Newspapers Limited (ANL) занималась незаконным сбором информации. В медиакомпании приветствовали решение суда и назвали его "ошеломительной победой для The Daily Mail, журналистов газеты и свободной прессы в целом".

"Сегодня судья Никлин оправдал The Daily Mail и [еженедельную газету] The Mail on Sunday и отклонил все 97 обвинений, выдвинутых истцами. В каждом случае судья признал достоверность показаний наших журналистов о том, как они получали информацию для своих материалов", - говорится в заявлении ANL.

В компании подчеркнули, что истцы не предоставили доказательств к своим "возмутительным обвинениям" в установке подслушивающих устройств в автомобилях и домах людей, прослушивании их телефонных разговоров и незаконном доступе к их банковским счетам.

В ANL назвали действия истцов, среди которых также были актрисы Элизабет Хёрли и Сэди Фрост, член Палаты лордов (верхней палаты британского парламента) Дорин Лоуренс и бывший депутат Палаты общин (нижней палаты парламента) Саймон Хьюз, "политически мотивированной кампанией по подавлению свободы прессы". В компании добавили, что собираются добиваться возмещения расходов на судебный процесс, которые составили более £50 млн ($67 млн).