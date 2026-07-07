Трамп назвал смертельные угрозы для европейской цивилизации

Классическая европейская цивилизация исчезнет в том случае, если главы государств и правительств не пересмотрят политику в сфере энергетики и миграции, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер высказался о ситуации в Европе во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

«Им лучше быть осторожными в вопросах миграции и энергетики. Если они не будут осторожны с этими двумя вещами, Европы больше не будет», — разъяснил Трамп.

По его оценке, Европа за последние десятилетия стала «совсем другим местом».

Ранее президент США сообщил, что уровень преступности в Лондоне достиг критических значений. Он добавил, что критическая ситуация в столице Британии сложилась в связи с тем, что городские власти бездействуют, не предпринимают необходимые меры.

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Трамп пояснил, что его мама очень любила этот город, нередко рассказывала о его достопримечательностях. Он уточнил, что тот Лондон значительно отличался от нынешнего, в котором преступники кидаются на людей с ножами.