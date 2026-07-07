Покушение на Макрона или внутренние разборки? Кто стоит за взрывами в Дамаске

Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в беседе с Рамблером прокомментировал недавние взрывы в Дамаске, прогремевшие вблизи отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон. Аналитик оценил вероятность покушения на французского лидера, назвал возможных организаторов атаки и объяснил, почему за инцидентом вряд ли стоят крупные региональные игроки.

Напомним, ранее в столице Сирии недалеко от гостиницы, где разместился Эммануэль Макрон, сработали два самодельных взрывных устройства, заложенных в мусорный бак и автомобиль. Взрывы произошли вне зоны безопасности, установленной вокруг отеля, уже после того, как бомбы были обнаружены местными силовиками. В результате инцидента пострадали 18 человек, включая четырех сотрудников полиции; сам французский президент не пострадал, так как его кортеж покинул резиденцию за 15 минут до происшествия.

По мнению эксперта, несмотря на регулярные вспышки насилия в Сирии, близость взрывов к месту пребывания французской делегации заставляет серьезно рассматривать версию о целенаправленном нападении на главу государства.

Подобные инциденты для Сирии, к сожалению, не редкость, однако ключевая особенность этого случая заключается в том, что взрывы прогремели совсем рядом с местом нахождения французского президента. Поскольку ситуация внутри страны остается крайне нестабильной, существует немалая вероятность, что это было именно покушение на Макрона. На этот счет уже высказался целый ряд аналитиков. При этом сам визит президента Франции не столько стабилизировал обстановку, сколько сделал её более неустойчивой. Сирия исторически находилась под контролем Парижа, фактически являясь французской колонией. Шлейф того, что Макрон приехал в качестве некоего "экс-колонизатора", отчетливо присутствовал при освещении этого визита в ближневосточных СМИ, хотя сегодня реальное влияние Франции на процессы в Сирии сведено к минимуму. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Говоря о возможных организаторах атаки, эксперт исключил след крупных ближневосточных государств или влиятельных военизированных движений, указав на внутренние сирийские силы.

«Вряд ли за этим инцидентом стоят ключевые региональные игроки — мало кому из них выгодны подобные действия. Например, это точно не нужно движению "Хезболла", которое ориентировано на Иран и Ливан, тем более что Макрон косвенно пытался заступаться за него. На это не пошел бы и Израиль, у которого в последний месяц отношения с французами вновь улучшились после периода охлаждения. Если мы последовательно рассмотрим Иран, Израиль или арабские страны, то не увидим никого, кто решился бы на столь рискованный шаг. За атакой, скорее всего, стоят внутрисирийские группировки, неподконтрольные Дамаску. Они могли решиться на нее на фоне глубокого политического противостояния между центральными властями и отдельными регионами Сирии».

Вместе с тем специалист ответил на вопрос о перспективах расследования громкого происшествия, отметив, что установление личностей преступников не гарантирует их поимку.

«Расследованием, безусловно, займутся сирийские правоохранительные органы, но вероятность того, что они самостоятельно найдут организаторов, крайне низка. Другое дело, что при обнаружении явных улик, указывающих на покушение именно на Эммануэля Макрона, к процессу наверняка подключатся французские спецслужбы. В таком случае шансы установить виновных заметно возрастают. Однако нужно понимать, что выявление организаторов и их реальное наказание в текущих сирийских реалиях — это совершенно разные вещи; далеко не факт, что преступники в итоге понесут ответственность».

Ранее о взрывах в центре Дамаска высказались в МВД Сирии.