Буданов* сделал неожиданное заявление о России

Киев может восстановить отношения с Москвой в отдаленной перспективе, рассказал журналистам глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (признан террористом в РФ). Об этом пишет РИА Новости.

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Корреспонденты попросили его раскрыть, планирует ли Киев восстанавливать отношения с Россией, возвращаться к диалогу с Москвой после завершения конфликта.

«Однозначно будет [восстанавливать]. Так происходило со всеми странами [между которыми были конфликты]», — ответил Буданов*.

Чиновник пояснил, что в прошлом было немало примеров, когда годами враждовавшие страны восстанавливали торговые и политические отношения.

Буданов* предложил максимальную эскалацию конфликта с Россией

Украина будет взвешена в своих подходах к этому вопросу, пояснил глава офиса. Вместе с тем, добавил он, можно допустить, что через 10 лет и Россия, и Украина выразят желание вернуться к диалогу.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.