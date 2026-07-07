Бельгия может в ближайшее время признать Палестину

Бельгия в ближайшее время может официально признать государственность Палестины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Максим Прево.

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Глава бельгийского внешнеполитического ведомства сообщил о возможном решении на фоне изменений в системе управления сектором Газа. Ранее подконтрольное ХАМАС правительство региона объявило о прекращении своей работы и передаче полномочий национальному комитету по управлению сектором.

В интервью телеканалу VRT Прево отметил: «это в скором времени будет на повестке дня», отвечая на вопрос о сроках возможного признания Палестины. При этом министр уточнил, что пока не уверен, удастся ли принять решение уже в ближайшие дни.

Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина заявили несколько стран, включая Бельгию, Францию, Люксембург, Мальту, Андорру и Сан-Марино. Позднее к этому списку присоединились Австралия, Великобритания, Канада и Португалия.