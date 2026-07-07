Названа стоимость покушения на украинского бизнесмена Ермолаева
Украинские СМИ назвали стоимость попытки убийства украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные издания.
По информации издания, попытка убийства в Монако могла обойтись в 150 тысяч долларов. Эти цифры были получены на основании информации от правоохранительных органов и показаний задержанных.
Отмечается, что из этой суммы 8 тысяч долларов могли заплатить подозреваемой в исполнении покушения Анастасии Березовской. Еще 5 тысяч долларов составили транспортные расходы.
Что известно об убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева
Напомним, что 29 июня в Монако произошел взрыв в жилом доме на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла. В результате пострадала семья из трех человек — СМИ сообщили, что среди них был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его родственники. Главной подозреваемой в исполнении покушения стала 39-летняя гражданка Украины Березовская. Позже ее нашли мертвой в Киевской области — женщину убили выстрелом в голову.