Названа стоимость покушения на украинского бизнесмена Ермолаева

Украинские СМИ назвали стоимость попытки убийства украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные издания.

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По информации издания, попытка убийства в Монако могла обойтись в 150 тысяч долларов. Эти цифры были получены на основании информации от правоохранительных органов и показаний задержанных.

Отмечается, что из этой суммы 8 тысяч долларов могли заплатить подозреваемой в исполнении покушения Анастасии Березовской. Еще 5 тысяч долларов составили транспортные расходы.

Что известно об убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

Напомним, что 29 июня в Монако произошел взрыв в жилом доме на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла. В результате пострадала семья из трех человек — СМИ сообщили, что среди них был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его родственники. Главной подозреваемой в исполнении покушения стала 39-летняя гражданка Украины Березовская. Позже ее нашли мертвой в Киевской области — женщину убили выстрелом в голову.