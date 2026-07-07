INA: гроб с телом убитого верховного лидера Ирана доставили в Ирак

Гроб с телом погибшего во время американо-израильской бомбардировки верховного лидера Ирана Али Хаменеи доставлен на территорию Ирака, специальный борт приземлился в аэропорту иракского города Наджаф. Об этом сообщило агентство INA.

Практически одновременно с этим известием высший комитет по организации похорон объявил о полном завершении "логистической и технической подготовки к траурным церемониям в священных для мусульман-шиитов городах Наджаф и Кербела".

Отмечается, что иранскую делегацию, которая примет участия в траурных церемониях в Ираке, возглавляет президент исламской республики Масуд Пезешкиан. Сразу же после прибытия в Наджаф он провел переговоры с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди. Ранее сообщалось, что глава иракского правительства объявил 8 июля выходным днем, чтобы дать возможность всем желающим проститься с погибшим верховным лидером Ирана.

Прощание с убитым 28 февраля Али Хаменеи началось 3 июля в Тегеране. Несколько дней тело аятоллы находилось в Мосалле Тегерана (крупнейшем в иранской столице религиозно-общественном комплексе), где все желающие смогли проститься с ним. 6 июля в Тегеране прошло траурное шествие, после чего останки были доставлены в главный религиозный центр Ирана - город Кум. 8 июля гроб с телом Хаменеи будет находиться в Ираке. Погребение состоится 9 июля в иранском Мешхеде, родном городе покойного.