Премьер Дании заявила, что Гренландия не продается

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла желание американского президента Дональда Трампа получить контроль над Гренландией. Остров не продается, заявила она на саммите НАТО в Анкаре.

"Конечно, Гренландия не продается, мы четко заявили об этом с самого начала, - приводит слова Фредериксен агентство Ritzau. - Этого не произойдет. Гренландия очень четко заявила, что не хочет быть частью США. И я ожидаю, что все будут уважать наш суверенитет как королевства".

По словам главы датского правительства, у ее страны хорошее военное сотрудничество с США. "У нас хорошее сотрудничество с американцами в вопросах безопасности в Арктике. Мы хотели бы его расширить. У нас также есть рабочие группы, которые в настоящее время изучают именно этот вопрос. Но Гренландия не продается", - повторила Фредериксен.

Она подчеркнула, что Дания в значительной степени выполняет целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 5% ВВП. По ее словам, основное внимание следует уделить внешним угрозам альянса. "За пределами НАТО много врагов, нам не нужна внутренняя вражда внутри НАТО, - отметила премьер. - Если мы хотим лучшего для наших стран в НАТО, то мы должны держаться вместе".

Фредериксен также заявила, что не намерена обсуждать с Трампом его заявления о Гренландии на встрече в Анкаре. "Обсуждения по поводу Крайнего Севера, Арктики или Гренландии, в частности, не запланированы, - сказала она. - Я рада, что НАТО сегодня берет на себя большую ответственность за Арктический регион. Это абсолютно необходимо".

Ранее 7 июля Трамп заявил, что Гренландия должна находиться под контролем США. "Ее должны контролировать США, а не Дания", - сказал он на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По словам Трампа, Гренландия является "важной частью [мира] для США". "Вокруг нее китайские и российские корабли", - утверждал американский лидер.