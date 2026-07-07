Глава Польши готовит новый болезненный шаг против Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что планирует лишить правительство страны права поставлять оружие Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

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В своем обращении к министру обороны Польши Владиславу Косиняку-Камышу он заявил, что возьмет ответственность за передачу техники Украине на себя. При этом, ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что Польша передала Украине свои ракеты для ЗРК Patriot — изначально они были приобретены для создания собственной системы противовоздушной обороны.

«Я беседую как с вами, так и с премьер-министром Дональдом Туском или с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте о многих вопросах, на различных площадках, часто без последующих решений. Я внесу законодательную инициативу и с удовольствием возьму на себя полную ответственность за передачу техники», — написал Навроцкий.

Ранее Польша сократила военную помощь Украние.