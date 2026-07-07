"Мы решим этот вопрос": Трамп высказался об окончании украинского конфликта
Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре ответил на вопрос об окончании украинского конфликта.
"Я думаю, мы решим этот вопрос. Надеюсь, что скоро", - сказал президент США, слова которого приводит ТАСС.
Кроме того, глава Белого дома выразил убежденность в том, что Владимир Путин тоже хочет урегулирования конфликта. По словам Трампа, иногда уладить кризис получается "в моменты, когда кажется, что это маловероятно".
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Трампа посетить Эрмитаж. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".