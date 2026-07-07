Трамп заявил о разочаровании в НАТО

Президент США Дональд Трамп рассказал, что разочаровался в Североатлантическом альянсе. Он добавил, что приехал в Анкару не ради саммита НАТО, а с тем, чтобы встретиться с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава США сделал ряд высказываний по текущей повестке во время встречи с турецким лидером.

Трамп отметил, что дружит с Эрдоганом, считает его сильным человеком, настоящим лидером. Он пояснил, что если бы саммит проходил в какой-либо другой стране, а не в Турции, то не посчитал бы нужным посетить мероприятие.

Ранее сообщалось, что в «черном списке» президента США находятся Демократическая партия, НАТО и судебная система США. Политик при каждом удобном случае позволяет себе резкие высказывания в их адрес.

Основная причина критики в адрес альянса, по мнению политологов, заключается в том, что Трамп желает добиться от союзников того, чтобы они увеличили расходы на оборону. Во время первого срока он требовал повысить расходы на 2%, во время второго — до 4-5%.

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Кроме того, президент США был разгневан тем, что партнеры по альянсу отказались предоставить базы для американской авиации в период проведения масштабной кампании против Ирана.