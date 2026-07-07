Трамп вновь высоко оценил телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп во вторник, 7 июля, снова высоко оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в субботу, 4 июля. Также он выразил мнение, что установления мира на Украине хотят и Москва, и Киев.

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— И Путин, и (президент Украины Владимир — прим. «ВМ») Зеленский хотят заключить сделку. Жаль, что на это ушло так много времени. Я думаю, что скоро что-то произойдет, — подчеркнул американский лидер.

Об этом он заявил во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, передает Telegram-канал Clash Report.

6 июля глава Белого дома рассказал, что конфликт на Украине находится значительно ближе к своему завершению, чем принято считать. Также в СМИ появилась информация о том, что Трамп планирует обсудить с Владимиром Зеленским возможные пути скорейшего урегулирования конфликта. По словам журналистов, американский лидер считает, что прекращения боевых действий с Россией нужно добиться как можно скорее.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа стал хорошей возможностью напрямую донести до Вашингтона позицию Москвы.