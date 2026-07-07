Трамп ответил на вопрос о российских системах ПВО у Турции

Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что не испытывает обеспокоенности из-за наличия у Турции российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«У меня нет опасений ни по поводу чего», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

Саммит Североатлантического альянса проходит в Анкаре с 7 по 8 июля. В нем примут участие представители 32 государств — членов НАТО, включая лидеров стран, министров иностранных дел и министров обороны.

Ранее сообщалось, что Вашингтон может вернуться к идее продажи Анкаре истребителей F-35, если Турция откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но не будет возвращать их Москве, а продаст третьей стране. Потенциальным покупателем турецких комплексов С-400 называют Южную Корею.