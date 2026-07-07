Власти обратились к жителям Бишкека с просьбой из-за саммита ШОС

Власти Киргизии попросили жителей Бишкека покинуть город на время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и открытия Всемирных игр кочевников. Как сообщает РБК, об этом в соцсетях написал пресс-секретарь президента республики Аскат Алагозов.

По его словам, в эти дни ожидается визит лидеров из 21 государства. В центре Бишкека будут регулярно ограничивать движение ради проезда иностранных делегаций.

Отмечается, что школьники и студенты в Бишкеке начнут учебный год 15 сентября. Власти рекомендовали жителям провести конец августа и начало сентября на Иссык-Куле или в других местах отдыха.

Саммит глав государств ШОС пройдет в Бишкеке с 30 августа по 1 сентября. Ожидается, что ряд лидеров прибудут вместе с первыми леди, поскольку программа ряда делегаций включает государственные визиты.

С 31 августа по 6 сентября в Киргизии пройдут всемирные игры кочевников. Организаторы ждут участников примерно из 90 стран.