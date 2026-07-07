Пока вы не уснули: судьбоносное решение Трампа и приговор Марин Ле Пен

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Марин Ле Пен вынесли приговор

Апелляционный суд Парижа снизил до трех лет тюремный срок для главы парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил телеканал BFMTV.

Политика признали виновной по делу о растрате средств Европейского парламента (ЕП). Два года Ле Пен дали условно, в течение еще одного она должна будет носить электронный браслет.

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Под Киевом нашли тело подозреваемой в теракте против олигарха в Монако

Под Киевом нашли закопанным тело подозреваемой в теракте против украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Об обнаружении останков украинки сообщает «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах.

«Тело женщины обнаружили около 23:00 6 июля. По информации источников, женщину застрелили», — пишут журналисты.

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Трамп принял судьбоносное решение по F-35 для Турции

Президент США Дональд Трамп может поддержать возвращение Турции к программе F-35 и продажу Анкаре американских истребителей. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Reuters.

По данным источников издания, ожидается, что о своей поддержке президент США Дональд Трамп сообщит в ходе визита в Анкару, куда он приедет на саммит НАТО.

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Срок для Монеточки*: как прокуратура просит наказать певицу

Прокурор попросил заочно приговорить певицу Елизавету Гырдымову* (Монеточка, признана иноагентом в России) к одному году и десяти месяцам колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Монеточку* признали иностранным агентом в начале 2023 года. После этого ее штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в анонсах концертов и видео. Певица живет за рубежом.

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В Казахстане обнулили президентские сроки Токаева

В Казахстане дали право президенту Касым-Жомарту Токаеву снова баллотироваться на выборах главы государства, следует из постановления Конституционного суда республики.

С 1 июля в стране вступила в силу новая Конституция – согласно новой редакции, президент избирается сроком на семь лет, при этом одно и то же лицо не может быть избрано на эту должность более одного раза.

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В Минцифры сделали заявление о плате за vpn-трафик

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России не рассматривает введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик у российских сотовых операторов. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил заявил заместитель главы ведомства Иван Лебедев.

— Не рассматривается плата за иностранный трафик, — подчеркнул чиновник.

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В России будут продавать бензин по госномерам и QR-кодам

Автовладельцы машин с номерами, начинающимися с чётных цифр, не смогут заправляться в нечётные дни, а с нечётными — в чётные. Соответствующую инициативу подготовили власти Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По словам чиновника, решение о введении такой меры было принято на заседании оперштаба по ситуации с топливом в Нижегородской области с участием правительства региона, руководства ключевых компаний ТЭК, надзорных и правоохранительных органов.

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Скончался участник "Песняров"

Один из основателей и участник ВИА "Песняры", заслуженный артист Белоруссии Владислав Мисевич умер в Минске на 82-м году жизни. Об этом sb.by сообщила вдова музыканта Ольга Мисевич.

Церемония прощания с артистом состоится в четверг, 9 июля.

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Российских срочников захотели привлечь к новым задачам

Правительство России поддержало законопроект, который позволит привлекать срочников к задачам Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По информации газеты, инициатива одобрена с учетом доработки. Согласно проекту, солдаты срочной службы будут тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы.

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