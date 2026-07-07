У Молдавии появился новый временно исполняющий обязанности премьер-министра

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ, согласно которому министр экономики Евгений Осмокеску временно возглавит кабинет министров, передает РИА Новости.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, он приступит к исполнению обязанностей премьер-министра с 8 июля и будет руководить правительством до утверждения нового состава. Необходимость назначения возникла после отставки премьера Александру Мунтяну, который покинул пост 3 июля.

Он объяснил свое решение расхождением во взглядах и внутренними убеждениями, которые не позволяют ему дальше исполнять обязанности. В оппозиционных кругах отставку связывают с недавним журналистским расследованием RISE, в котором утверждалось, что президент Санду якобы способствовала назначению своих родственников на госслужбу. Сама глава государства отвергла эти обвинения.

Санду ранее признавала, что переходный период проходит непросто, а реформы требуют более активного участия со стороны правительства, чем это было при предыдущем составе кабинета.